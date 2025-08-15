Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара, съобщи испанското вътрешно министерство

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара в страната, която преживява едно от най-опустошителните лета в историята си, предаде ДПА, като се позова на испанското вътрешно министерство.

В още няколко области бушуват десетки малки пожари.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка каза в ефира на Испанското радио и телевизия (RTVE), че държавата ще осигури всички необходими средства за потушаването на пожарите. Високите температури и сушата обаче продължават да създават голяма опасност от нови горски пожари, предупреди министърът.

Официални данни сочат, че от началото на годината в Испания са били изпепелени 157 000 хектара гори и храсти, като само през август са изгорели 115 000 хектара. Най-малко 12 000 души са били евакуирани в силно засегнатите области Кастилия и Леон, Галисия и Естремадура. Най-големите пожари бушуват в сравнително слабо населената северозападна част на страната.

Пожарникарите продължават да се борят да овладеят най-големия горски пожар в историята на Испания, който вече е унищожил около 38 000 хектара в района на Самора.

Досега трима пожарникари загинаха, докато участват в гасенето на огъня.

Експерти обясняват интензивността на пожарите не само с климатичните промени, но и с обезлюдяването на селските райони през последните десетилетия. Според учените намаляването на селското население е повлияло върху избуяването на растителността, която бива обхващана от пожарите.

От няколко дни специално военно подразделение се включи в борбата с огнената стихия. Опозиционният лидер Алберто Нунес Фейхоо призова правителството да изпрати още военнослужещи в помощ на огнеборците.

Вътрешният министър увери, че всички засегнати области ще получат нужната подкрепа, след като по-рано той се обърна за помощ към ЕС и Франция изпрати два самолета за гасене на пожари.