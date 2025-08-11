Над 1000 евакуирани в Испания заради горски пожари

Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания, предаде Франс прес. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове.

Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.

В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области и се очаква горещините да продължат до четвъртък.

За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари.