Над 1000 евакуирани в Испания заради горски пожари

Габриела Големанска
Снимка: Gustavo de la Paz/Europa Press via AP
Мадрид,  
11.08.2025 03:21
 (БТА)

Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания, предаде Франс прес. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове.

Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.

В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области и се очаква горещините да продължат до четвъртък.

За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари. 

 

/ГГ/

