Пожарникари загинаха при инциденти, докато гасят огнища в Испания и Португалия

Пожарникар загина в Северозападна Испания, с което броят на жертвите на пожарите, които бушуват в страната вече повече от седмица, достигна четирима, предаде Франс прес, като се позова на властите в автономна област Кастилия и Леон.

Местните власти уточниха в публикация в социалната мрежа "Екс", че смъртта на огнебореца е настъпила след преобръщане на превозно средство, транспортиращо вода за гасене на пожарите.

Инцидентът е станал, когато конвой от превозни средства се е придвижвал по стръмен горски път.

"По неустановени причини превозното средство се е приближило до насипа, преобърнало се е и е паднало по стръмния склон", добавиха местните власти.

Над 7000 хектара площ изгоряха в Испания през последните дни, а територията, засегната от пожари в страната от началото на годината е 157 000 хектара, става ясно от Европейската информационна система за горски пожари.

На фона на опустошенията, вчера испанският премиер Педро Санчес обяви "национален пакт в лицето на извънредната ситуация с климата", припомня АФП.

Междувременно Португалия също съощи днес за един загинал в борбата с пламъците пожарникар. С това жертвите на пожарите в страната станаха две.

Той също е загинал при "пътен инцидент", докато е изпълнявал служебните си задължения", съобщи португалският президент Марсело Ребело де Соуза и уточни, че още двама огнеборци са били тежко ранени.