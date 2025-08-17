Подробно търсене

Испанският премиер Педро Санчес предложи "национален пакт за климатичната криза" на фона на опостушителните пожари в страната

Атанаси Петров
Испанският премиер Педро Санчес предложи "национален пакт за климатичната криза" на фона на опостушителните пожари в страната
Испанският премиер Педро Санчес предложи "национален пакт за климатичната криза" на фона на опостушителните пожари в страната
Испанският министър-председател Педро Санчес. Снимка: АП/Bernat Armangue
Мадрид,  
17.08.2025 17:09
 (БТА)

Испанският министър-председател Педро Санчес посети днес северозападната област Галисия, където се намират едни от най-засегнатите райони от пожарите, бушуващи в страната през последните две седмици, съобщиха Франс прес и ДПА.

На този фон Санчес предложи „национален пакт за климатичната криза“, който да остави настрана „партийните борби и идеологическите въпроси“.

„Правителството на Испания ще започне да работи веднага, за да можем през септември да разполагаме с основите на този национален пакт за смекчаване на климатичната криза и адаптиране към нея“, заяви Педро Санчес и увери, че ще бъде направено всичко възможно – и дори повече – за да могат жертвите на пожарите да се върнат към нормален живот.

Санчес прекъсна лятната си ваканция, за да посети регионите, най-силно засегнати от тежките горски пожари в северозападната част на страната, отбелязва ДПА.

Испанският премиер призова цялата страна да се съсредоточи върху научните доказателства за климатичните промени и да действа, придържайки се към тях. „Отговорът на пожарите, които опустошават Испания, е там“, заяви той.

От септември „пожарите ще бъдат потушени, ще започне възстановяването на всички засегнати райони, но считам, че трябва да проведем и задълбочено обсъждане, да изработим стратегия, която да предвижда по-добър отговор“, заключи той.

През последните две седмици пожарите са унищожили десетки хиляди хектари гори и растителност. Хиляди жители бяха евакуирани, а най-малко трима души загинаха.

От Испанската служба за гражданска защита съобщиха днес, че има 20 пожара с най-висока степен на риск. Ситуацията в страната се влоши от продължителната суша и горещата вълна с температури над 40 градуса по Целзий. Испанската метеорологична служба издаде предупреждения за екстремен риск от пожари в няколко региона в понеделник.

Германски пожарникари се включиха в борбата с огъня в Испания, предаде ДПА.  Испания освен това мобилизира още 500 военни, които да помагат в битката с пламъците в страната, предаде Асошиейтед прес.

/ГГ/

Свързани новини

15.08.2025 21:54

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара, съобщи испанското вътрешно министерство

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара в страната, която преживява едно от най-опустошителните лета в историята си, предаде ДПА, като се позова на испанското вътрешно министерство.
15.08.2025 11:48

ЕФЕ: Трима загинали и десетки арестувани заради пожарите в Испания; ЕС изпрати помощ

Испания съобщи за трети загинал и множество арести, свързани с горските пожари, които вече са унищожили около 105 000 хектара земя. Страната организира масови евакуации на граждани, а правителството в Мадрид поиска помощ от Европейския съюз под формата на два самолета за гасене на пожари, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:15 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация