АНП: Министерството на отбраната на Нидерландия изпраща хеликоптери в Испания за борба с пожарите

Нидерландия предоставя два хеликоптера, които да помогнат в борбата с горските пожари по искане на Испания. Очаква се операцията, в която участват шестдесет нидерландски военнослужещи, да започне във вторник и е планирано да продължи до 1 септември. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Транспортните хеликоптери са оборудвани с водни джобове, с които могат да бъдат спуснати приблизително 8000 литра вода наведнъж. Операцията се контролира от испанските власти заедно с консултанти по пожарна безопасност от регионите Северен и Източен Гелдерланд.

Испания притежава значително противопожарно оборудване, но поради мащаба на операцията е поискала международна помощ.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)