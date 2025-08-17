Подробно търсене

Лина Йостен
АНП: Министерството на отбраната на Нидерландия изпраща хеликоптери в Испания за борба с пожарите
Изображение: БТА
Амстердам,  
17.08.2025 20:13
 (БТА)

Нидерландия предоставя два хеликоптера, които да помогнат в борбата с горските пожари по искане на Испания. Очаква се операцията, в която участват шестдесет нидерландски военнослужещи, да започне във вторник и е планирано да продължи до 1 септември. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Транспортните хеликоптери са оборудвани с водни джобове, с които могат да бъдат спуснати приблизително 8000 литра вода наведнъж. Операцията се контролира от испанските власти заедно с консултанти по пожарна безопасност от регионите Северен и Източен Гелдерланд.

Испания притежава значително противопожарно оборудване, но поради мащаба на операцията е поискала международна помощ.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/ГГ/

Свързани новини

17.08.2025 17:09

Испанският премиер Педро Санчес предложи "национален пакт за климатичната криза" на фона на опостушителните пожари в страната

Испанският министър-председател Педро Санчес посети днес северозападната област Галисия, където се намират едни от най-засегнатите райони от пожарите, бушуващи в страната през последните две седмици, съобщиха Франс прес и ДПА. На този фон Санчес
15.08.2025 21:54

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара, съобщи испанското вътрешно министерство

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара в страната, която преживява едно от най-опустошителните лета в историята си, предаде ДПА, като се позова на испанското вътрешно министерство.
12.08.2025 16:09

АНП: Министерството на външните работи няма данни за жертви от нидерландски произход в Кабо Верде

Министерството на външните работи няма данни за жертви от нидерландски произход в резултат на бурите в Кабо Верде. Над остров Сао Висенте се изляха проливни дъждове, при които загинаха най-малко осем души. Според говорител на министерството, в контактния център "Нидерландия по света" (Netherlands Worldwide) са получени няколко запитвания за информация относно възможностите за пътуване. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Към 21:19 на 17.08.2025 Новините от днес

