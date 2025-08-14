Подробно търсене

Жертвите на пожарите в Испания през лятото станаха три

Асен Георгиев
Жертвите на пожарите в Испания през лятото станаха три
Жертвите на пожарите в Испания през лятото станаха три
Пожар в Ларуко, Северозападна Испания. Снимка: АП/Lalo R. Villar
Мадрид,  
14.08.2025 11:56
 (БТА)

Един човек е загинал при опит да изгаси горски пожар в северозападната испанска област Кастилия и Леон, с което броят на жертвите на пожарите това лято в страната вече са три, предаде Франс прес, като се позова на властите.

"Днес оплакваме нов смъртен случай - един човек, участвал в борбата с пожарите в провинция Леон, по-точно в района на Валдерана", написа в социалната мрежа "Екс" управителят на Кастилия и Леон Никанор Сен Велес.

Испания задейства механизма на ЕС за взаимопомощ, като поиска да ѝ бъдат предоставени "два самолета Канадеър", специализирани в борба с пожарите, припомня АФП.

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка съобщи, че молбата е била отправена официално снощи.

