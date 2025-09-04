Подробно търсене

Климатичните промени са увеличили вероятността от екстремните условия, предизвикали пожарите на Иберийския полуостров

Теодора Йорданова
Климатичните промени са увеличили вероятността от екстремните условия, предизвикали пожарите на Иберийския полуостров
Климатичните промени са увеличили вероятността от екстремните условия, предизвикали пожарите на Иберийския полуостров
Снимката е илюстративна: AP Photo/Alvaro Barrientos
Мадрид,  
04.09.2025 22:15
 (БТА)

Вероятността за изключително горещите, сухи и ветровити условия, които причиниха един от най-разрушителните сезони на горски пожари на Иберийския полуостров, е 40 пъти по-голяма заради климатичните промени, показва проучване, цитирано от Асошиейтед прес.

Анализ на организацията World Weather Attribution (WWA) сочи, че метеорологичните условия са били около 30 процента по-интензивни в сравнение с прединдустриалната епоха, когато започва масовото използване на изкопаеми горива.

През юли и август на Иберийския полуостров избухнаха стотици горски пожари. Те се разпространиха бързо, благодарение на високите температури, които достигнаха над 40 градуса по Целзий, както и на силните ветрове, припомня Асошиейтед прес.

Пожарите в Испания и Португалия причиниха смъртта на осем души и принудиха повече от 35 000 човека да се евакуират, като опустошиха 640 000 хектара земи или почти една трета от общата европейска територия, която изгоря тази година.

Според официални данни повечето пожари са под контрол, след като температурите значително се понижиха.

„С климатичните промени условията, предизвикващи по-горещо, сухо и пожароопасно време, стават все по-тежки и увеличават пламъците до безпрецедентна интензивност“, казва Клер Барнс, изследовател от Центъра по екологична политика в Имперския колеж в Лондон.

След 80-те години на 20-и век Европа се затопля два пъти по-бързо от средните нива в световен мащаб, смятат от Службата на Европейския съюз за изменението на климата „Коперник“.

Изследователите от WWA проучват дали и до каква степен екстремните събития, свързани с времето, имат общо с климатичните промени. Те са се фокусирали върху условията, които са позволили иберийските пожари да се разпространят толкова бързо, включително и по време на най-горещия десетдневен рекорден период в Испания през август според местната метеорологична агенция AEMET.

Без климатичните промени подобни десетдневни горещи, сухи и ветровити условия биха били рядкост - само веднъж на 500 години, смятат учените, цитирани от Асошиейтед прес.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

01.09.2025 16:17

Испанският премиер призна, че мерките за пожарна безопасност са били "видимо недостатъчни"

Испанският премиер Педро Санчес призна, че мерките за превенция на пожарите са били "видимо недостатъчни", след като страната беше връхлетяна миналия месец от поредица рекордно големи пожари, предаде Франс прес.
27.08.2025 22:00

Учени използват изкуствен интелект за по-добро предвиждане на пожари

Израелски учени са разработили метод с помощта на изкуствен интелект (AI), който значително подобрява прогнозирането на горски пожари чрез адаптиране към специфичните условия на различни страни и региони, съобщи Университетът в Тел Авив, предаде Синхуа.
25.08.2025 14:27

Над 64 000 хектара бяха унищожени при пожар в Португалия

Близо 1000 пожарникари остават днес мобилизирани в централната част на Португалия, за да предотвратят разпространяването на горския пожар, който бе овладян вчера, предаде Франс прес. Според първоначални данни огънят е унищожил повече от 64 000 хектара площ.
23.08.2025 14:05

Пожарите, опустошаващи Испания, скоро ще бъдат загасени, заяви Испанската служба за гражданска защита

"Приближава краят" на пожарите, които опустошават Испания от две седмици, отнемайки живота на четирима души и унищожавайки стотици хиляди хектара земя, заяви днес генералният директор на Службата за гражданска защита Вирхиния Барконес пред обществената телевизия ТВЕ, цитирана от Франс прес.
22.08.2025 11:09

Гърция изпраща пожарникари в Испания и самолети в Португалия за борба с опустошителните пожари

Гърция изпраща два противопожарни самолета в помощ на Португалия, както и сухопътни екипи в Испания, за участие в борбата с опустошителните пожари на Иберийския полуостров, съобщи в социалните мрежи гръцкият министър на климатичната криза и гражданската защита Янис Кефалоянис, цитиран от АНА-МПА.
18.08.2025 17:13

Горските пожари в Испания наложиха затварянето на част от маршрута, водещ до Сантяго де Компостела

Най-сериозната вълна от горски пожари в Испания от най-малко две десетилетия се разпространи днес до южните склонове на планинската верига Пикос де Еуропа и принуди властите да затворят част от маршрута, водещ до популярната поклонническа дестинация Сантяго де Компостела, предаде Ройтерс.
15.08.2025 21:54

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара, съобщи испанското вътрешно министерство

Противопожарните служби в Испания се борят с най-малко 16 големи горски пожара в страната, която преживява едно от най-опустошителните лета в историята си, предаде ДПА, като се позова на испанското вътрешно министерство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:25 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация