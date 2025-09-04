Климатичните промени са увеличили вероятността от екстремните условия, предизвикали пожарите на Иберийския полуостров

Вероятността за изключително горещите, сухи и ветровити условия, които причиниха един от най-разрушителните сезони на горски пожари на Иберийския полуостров, е 40 пъти по-голяма заради климатичните промени, показва проучване, цитирано от Асошиейтед прес.

Анализ на организацията World Weather Attribution (WWA) сочи, че метеорологичните условия са били около 30 процента по-интензивни в сравнение с прединдустриалната епоха, когато започва масовото използване на изкопаеми горива.

През юли и август на Иберийския полуостров избухнаха стотици горски пожари. Те се разпространиха бързо, благодарение на високите температури, които достигнаха над 40 градуса по Целзий, както и на силните ветрове, припомня Асошиейтед прес.

Пожарите в Испания и Португалия причиниха смъртта на осем души и принудиха повече от 35 000 човека да се евакуират, като опустошиха 640 000 хектара земи или почти една трета от общата европейска територия, която изгоря тази година.

Според официални данни повечето пожари са под контрол, след като температурите значително се понижиха.

„С климатичните промени условията, предизвикващи по-горещо, сухо и пожароопасно време, стават все по-тежки и увеличават пламъците до безпрецедентна интензивност“, казва Клер Барнс, изследовател от Центъра по екологична политика в Имперския колеж в Лондон.

След 80-те години на 20-и век Европа се затопля два пъти по-бързо от средните нива в световен мащаб, смятат от Службата на Европейския съюз за изменението на климата „Коперник“.

Изследователите от WWA проучват дали и до каква степен екстремните събития, свързани с времето, имат общо с климатичните промени. Те са се фокусирали върху условията, които са позволили иберийските пожари да се разпространят толкова бързо, включително и по време на най-горещия десетдневен рекорден период в Испания през август според местната метеорологична агенция AEMET.

Без климатичните промени подобни десетдневни горещи, сухи и ветровити условия биха били рядкост - само веднъж на 500 години, смятат учените, цитирани от Асошиейтед прес.