Шофьорът, ударил автобус в София, е задържан и обвинен, СДВР провежда акция за шофьорски книжки със съмнителен произход

Задържан и под охрана в болницата е водачът на автомобила, който катастрофира в автобус в София. Прокуратурата обвини 21-годишния шофьор, той е задържан за до 72 часа. След инцидента, в София се провежда акция за шофьорски книжки със съмнителен произход, предстои щателна проверка на автошколи, съобщи комисар Станислава Тодорова - зам.-началник на Трето районно към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

БТА припомня, че тази нощ около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков" в столицата между кола и автобус на градския транспорт. Автомобилът се е врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. "Възкресение" автобус. При инцидента един човек е загинал, а общо седем са пострадали.

Състоянието на четирима пострадали, настанени в "Пирогов" и във ВМА, остава тежко, каза пред медиите министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Двама пострадали са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи и началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Софийска градска прокуратура (СГП) образува разследване при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП. В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на младежа към наказателна отговорност.

Лекият автомобил „Ауди“ RS5, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство. Предстои на 17 август СГП да внесе в Софийския градски съд искане обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.

Шофьорът е роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване, съобщи комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР. Водъчът на автомобила е леко пострадал и хоспитализиран, две момичета - пътници в колата, също са настанени в болница с опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на младежа са отрицателни. Шофьорът на автобуса също е с опасност за живота.

Една от версиите за инцидента, по които се работи, е несъобразена скорост, съобщи още комисар Мартин Цурински. Скоростта, с която се е движел водачът на леката кола, ще бъде установена с автотехническа експертиза, посочи още той.

Директорът на СДВР е разпоредил , като целта е извеждане в известност на максимален брой водачи, които притежават шофьорска книжка със съмнителен произход. Това съобщи комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно към СДВР. След приключване на операцията ще бъде направена щателна проверка на всички автошколи. Също така ще бъде сигнализирано Министерство на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверенията, които се издават оттам и се подават в КАТ за издаване на шофьорска книжка.

По-рано служители от СДВР проведоха специализирана операция в софийските квартали "Факултета", "Христо Ботев" и др., съобщиха за БТА от СДВР. Полицаите следяха за спазване на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и най-вече за правоспособност на шофьорите.