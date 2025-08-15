Подробно търсене

Локомотив Пловдив спечели драматично срещу Славия и се изкачи на трето място в класирането в Първа лига

Асен Даскалов
снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
15.08.2025 23:16
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига:

ЦСКА 1948 - Монтана - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55, 
2:1 Борис Димитров 73

Локомотив Пловдив - Славия - 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Франсиско Политино 57, 1:1 Тони Тасев 84-дузпа, 
2:1 Петър Андреев 90 

събота:
Спартак Варна - Черно море
Берое - Ботев Пловдив

неделя:
Лудогорец - Локомотив София
Ботев Враца - Левски - отложен

понеделник:
Септември - Добруджа 
Арда Кърджали - ЦСКА - отложен

временно класиране:
 1. Лудогорец           4   4  0  0 11:1 12 точки
 2. Левски              4   4  0  0 11:2 12
 3. Локомотив Пловдив   5   3  2  0  5:2 11
 4. ЦСКА 1948           5   3  1  1  7:5 10
 5. Черно море          4   2  2  0  7:2  8
 6. Локомотив София     4   2  2  0  6:2  8 
 7. Добруджа            4   2  0  2  5:5  6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1  6:2  5
 9. Берое               4   1  2  1  4:7  5
10. Спартак Варна       4   0  3  1  3:4  3
11. Ботев Враца         4   0  3  1  3:4  3
12. ЦСКА                4   0  3  1  2:3  3
13. Монтана             5   0  2  3  2:11 2
14. Славия              5   0  1  4  4:11 1
15. Ботев Пловдив       4   0  1  3  2:9  1
16. Септември София     4   0  0  4  4:12 0

/КМ/

