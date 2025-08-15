Локомотив Пловдив спечели драматично срещу Славия и се изкачи на трето място в класирането в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига: ЦСКА 1948 - Монтана - 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55,

2:1 Борис Димитров 73 Локомотив Пловдив - Славия - 2:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Франсиско Политино 57, 1:1 Тони Тасев 84-дузпа,

2:1 Петър Андреев 90 събота: Спартак Варна - Черно море Берое - Ботев Пловдив неделя: Лудогорец - Локомотив София Ботев Враца - Левски - отложен понеделник: Септември - Добруджа Арда Кърджали - ЦСКА - отложен временно класиране: 1. Лудогорец 4 4 0 0 11:1 12 точки 2. Левски 4 4 0 0 11:2 12 3. Локомотив Пловдив 5 3 2 0 5:2 11 4. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10 5. Черно море 4 2 2 0 7:2 8 6. Локомотив София 4 2 2 0 6:2 8 7. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6 8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5 9. Берое 4 1 2 1 4:7 5 10. Спартак Варна 4 0 3 1 3:4 3 11. Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3 12. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 13. Монтана 5 0 2 3 2:11 2 14. Славия 5 0 1 4 4:11 1 15. Ботев Пловдив 4 0 1 3 2:9 1 16. Септември София 4 0 0 4 4:12 0