Отложиха мачовете на Левски и Арда

Двубоите Ботев Враца - Левски и Арда - ЦСКА от 5-ия кръг на Първа професионална лига бяха отложени. Решението е на СТК към БФС и е взето след депозирани искания от страна на Левски и Арда.

Новите дати за провеждане на мачове ще бъдат обявени допълнително.

Предвид отлагането на мача, пресконференцията на старши-треньора на ЦСКА Душан Керкез, насрочена за 17 август (неделя), няма да се състои.

СТК към БФС обяви датите и часовете на следващите 2 мача на "армейците". На 24 август (неделя) от 20:15 ч. ЦСКА ще е домакин на ЦСКА 1948, а на 30 август (събота) от 21:15 ч. "червените" гостуват на Славия.