Първият от заключителните концерти на участниците в тазгодишната "Академия Роза" събра в град Шипка любители на класиката

Първият от заключителните концерти на участниците в тазгодишната лятна музикална „Академия Роза“ събра на централния площад в Шипка любители на класическата музика. Младежите свириха под диригентството на маестро Любомир Денев – син, а солисти бяха младите таланти и бивши възпитаници на академията Мина Георгиева - виола, Тодор Георгиев - цигулка, Мария Петкова - обой и Цветелина Занкова – валдхорна. Официални гости на събитието бяха кметът на града Василка Панайотова и Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан.

Работата в „Академия Роза“ не е само между диригент и оркестър, каза маестро Любомир Денев и изказа своите благодарности на тазгодишните ментори Константина Тодорова от Варненската опера (фагот), Красимир Костадинов от Софийската филхармония (валдхорна), Станислава Стойкова от Щатскапеле Берлин (виола) и Константин Димитров - концертмайстор на Русенската опера. Той посочи, че те са работили изключително много, за да се осъществи този концерт. Маестро Денев благодари и на създателя и идеолог на академията - основателя на фондация „Академия Роза“ Пламен Николов.

Горди сме, че отново публиката има възможност да се наслади на това, което децата постигнаха само за няколко дни, каза Пламен Николов и отбеляза, че екипът на Академията е малък, но с голям ентусиазъм, воля и вяра. „Важно е за всички да си вземем един момент от забързаното ежедневие и да се отдадем на онова, което композиторите и музикантите правят за нас“, посочи още той.

Кметът на Шипка, Василка Панайотова, честити празника Успение на Пресвета Богородица, който е и празник на града, и пожела на всички здраве, щастие и благоденствие. „Благодарим на фондация „Академия Роза“ и на Пламен Николов за това, че за поредна година ни предлагат тази вълшебна вечер“, каза тя. Панайотова пожела на младите музиканти да покорят световни сцени, но да не забравят, че са били на сцената в Шипка и тя да им носи само късмет. „Напишете вашата музикална приказка“, обърна се тя към тях. Кметът поздрави и маестро Любомир Денев за това, че е изградил този прекрасен отбор от млади таланти. Тя връчи на организаторите грамоти за участие в програмата на шипченските Богородични празници.

Младите музиканти изпълниха произведения на Георг Филип Телеман, Волфганг Амадеус Моцарт и Йозеф Хайдн. Предстоят още два заключителни концерта, първият от които е утре в Казанлък, а следващият - на 17 август във Варна.

Тази година в лятната музикална академия в Шипка участваха 25 деца от различни населени места в България и Република Северна Македония, подбрани с конкурс. В програмата им през изминалата седмица бяха включени ежедневни сутрешни и следобедни репетиции. Академията се финансира изцяло от фондация „Академия Роза“, като основната цел е на младите таланти да се даде поле за изява и развитие и възможност да свирят в оркестър. Другата мисия на организаторите е да доведат класическата музика до малките населени места.