Горските пожари в Португалия взеха днес първата си жертва, съобщи пресцентърът на португалския президент

Хора наблюдават пожар в Северна Португалия, 19 септември 2024 г. Снимка: АП/Bruno Fonseca
Гуарда,  
15.08.2025 21:15
Горските пожари в Португалия взеха първата си жертва днес, предаде Франс прес, като се позова на пресцентъра на португалския президент.

Инцидентът е станал в източния град Гуарда.

"В ранния следобед президентът на републиката поднесе искрените си съболезнования на председателя на община Гуарда за смъртта на бившия кмет Карлос Дамазо - жертва на пожар, в чието потушаване е участвал", пише в прессъобщението, публикувано на сайта на президента Марсело Ребело де Соуза.

В текста се посочва, че държавният глава е прекъснал отпуската си, за да следи "сериозната ситуация с пожарите в селските райони".

