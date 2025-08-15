Горските пожари в Португалия взеха днес първата си жертва, съобщи пресцентърът на португалския президент

Горските пожари в Португалия взеха първата си жертва днес, предаде Франс прес, като се позова на пресцентъра на португалския президент.

Инцидентът е станал в източния град Гуарда.

"В ранния следобед президентът на републиката поднесе искрените си съболезнования на председателя на община Гуарда за смъртта на бившия кмет Карлос Дамазо - жертва на пожар, в чието потушаване е участвал", пише в прессъобщението, публикувано на сайта на президента Марсело Ребело де Соуза.

В текста се посочва, че държавният глава е прекъснал отпуската си, за да следи "сериозната ситуация с пожарите в селските райони".