Играем като колектив, радостен е наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Локомотив Пловдив и Славия (2:1):

Душан Косич (треньор на Локомотив):

"Двата отбора играха добре, много интересен двубой като цяло. Спечелихме и сме щастливи от този факт. Имахме доста добри положения след първия ни гол. Играехме добре, но пропускахме.

Опитваме се да се подобряваме с всеки следващ мач, някои от нашите футболисти имаха нужда от почивка, но съм горд от играта им.

Ако сравним сегашното представяне с това от миналата година, трябва да признаем, че наистина има промени. Играем като колектив, справяме се добре, но това може да се промени много бързо с негативен резултат или след контузия.

Мислим мач за мач, изхабихме доста усилия. Имаме е вероятни контузии. Трябва да се подготвим добре за Черно море. Те са силен отбор и ще ни бъде доста трудно."