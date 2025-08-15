Подробно търсене

Играем като колектив, радостен е наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Асен Даскалов
Играем като колектив, радостен е наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич
Играем като колектив, радостен е наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич
снимка: Цветомир Цветков/БТА
Пловдив,  
15.08.2025 23:53
 (БТА)

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Локомотив Пловдив и Славия (2:1):

Душан Косич (треньор на Локомотив):
"Двата отбора играха добре, много интересен двубой като цяло. Спечелихме и сме щастливи от този факт. Имахме доста добри положения след първия ни гол. Играехме добре, но пропускахме. 

Опитваме се да се подобряваме с всеки следващ мач, някои от нашите футболисти имаха нужда от почивка, но съм горд от играта им.

Ако сравним сегашното представяне с това от миналата година, трябва да признаем, че наистина има промени. Играем като колектив, справяме се добре, но това може да се промени много бързо с негативен резултат или след контузия.

Мислим мач за мач, изхабихме доста усилия. Имаме е вероятни контузии. Трябва да се подготвим добре за Черно море. Те са силен отбор и ще ни бъде доста трудно."

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:51 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация