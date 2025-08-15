МТИ: Унгария е суверенна държава, заяви ръководителят на кабинета на Орбан

Унгария е суверенна държава, а не част от империя, като запазването на унгарската национална идентичност е една от най-важните задачи, включително с оглед на бъдещите поколения, заяви днес Гергей Гуяш - ръководителят на кабинета на министър-председателя на страната Виктор Орбан, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Гуяш заяви на събитие по случай националния празник на Унгария на 20 август, покръстването на Унгария, че денят е добра възможност да се вземат предвид перспективите, постиженията и задачите, като се има предвид също, че "можем да говорим за хилядолетна перспектива".

"Хилядолетна държава, която е съюз между унгарците от миналото, настоящето и бъдещето, ни държи и ни свързва помежду ни вече 1025 години", добави той.

"Хилядолетното оцеляване само по себе си демонстрира успеха на държавата на Свети Стефан", каза той.

Свети Стефан основава държава, "където всеки би могъл да намери своя дом, ако ни избере за дом", държава, която е получила силата си от християнската вяра и следователно е част от европейската култура, допълни той. Гуяш заяви, че Унгария е страна, която винаги се е опитвала да защити гражданите си и не е успявала да го направи единствено в най-тежките периоди от историята.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)