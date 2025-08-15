Само с резултати можем да излезем от тази ситуация, заяви треньорът на Славия Златомир Загорчич

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Локомотив Пловдив и Славия (2:1):

Златомир Загорчич (треньор на Славия):

"Когато на терена има деца, се получават тези неща. Тази точка би имала значение за нас. Преживяваме заедно всички това нещо. Напредваме в тренировките и като игра. Имахме достатъчно стиуцаии през първите 45 минути, можеше да вкараме три гола. Нещата не се получиха тогава. Физически не бяхме на добро ниво втората част. Направихме смени, но и при малките момчета има проблеми. Някои пропуснаха част от подготовката. С резултати можем да излезем от ситуацията.

Опитвахме абсолютно всичко, даже да спечелим. Раздаването дойде в повече на някои играчи. Загубата ни е доста тежка. Ще мислим позитивно. Надяваме се след още 1-2 мача всички да са на необходимото ниво. Искаме резултати, но в този момент не се получават нещата. Има си причини. Искаме да изчистим нещата, ще бъде тежко, но ще правим всичко възможно, за да се върнем към резултатите и да печелим мачовете.

Няма лесни двубои за нас. Дори срещу Ботев Враца и Добруджа не спечелихме. Имаме сериозни причини нещата да не се получават."