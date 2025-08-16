Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
БТА, Плажът край река Янтра се превърна в едно от любимите места на великотърновци и гостите на града по време на летния арт фестивал "48 часа Варуша юг". Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков.
Велико Търново,  
16.08.2025 01:33
 (БТА)

Големият летен арт фестивал на Велико Търново „48 часа Варуша Юг“ започна с различни събития на няколко сцени. Официалното откриване на четвъртото му издание се проведе на плажа на река Янтра, където се събраха стотици хора.

Организаторите на фестивала благодариха на присъстващите и им обещаха да изживеят една невероятна 48-часова магия. Те подчертаха, че предстоят 160 събития с над 300 участващи в тях артисти.  

След официалното откриване на сцената излязоха музикантите от група „КАКЕ?“ По същото време в двора на Американския колеж „Аркус“ бе концерта на Мила Роберт. В Лапидариума на Археологическия музей беше представена постановката „Да играем литература- Метаморфози по Овидий“ на режисьорката Ани Васева с Леонид Йовчев. На още десетки места в града бяха организирани концерти, ателиета, арт инсталации, изложби, игри.

Фестивалната атмосфера привлече в града и музиканти, които не са част от официално обявената програма. Такива бяха момчетата от група „Добър ден“, които със своите струнни инструменти представиха популярни мелодии, пречупени през призмата на фламенкото и боса нова. Те свириха близо 3 часа на Самоводската чаршия и заслужиха овациите на минувачите.   

Програмата продължава с множество събития до неделя вечер, като кулминацията ще е съботния ден, когато някои улици в старата част на града ще бъдат затворени за движение на моторни превозни средства. 

Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Велико Търново, с доброволчески труд и спомоществователството на фирми и организации.

/ВТ/

