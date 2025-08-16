Подробно търсене

Близо 300 са вече жертвите на проливните дъждове и наводнения в Индия и Пакистан

Виктор Турмаков
Наводненията в контролираната от Индия част на Кашмир. Снимка: AP Photo/Channi Anand
Исламабад/Делхи,  
16.08.2025 03:20
 (БТА)

Внезапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, доведоха до гибелта на над 280 души в Индия и Пакистан и оставиха десетки други в неизвестност, съобщиха местните власти, докато спасителите евакуираха около 1600 души планинските гранични района в съседните страни, предаде Асошиейтед прес.

Наводненията започнаха по-рано тази седмица в контролираната от Индия част на Кашмир и се разпространиха на север и северозапад в съседен Пакистан, предизвикани от внезапни поройни дъждове. Наводненията и последвалите свлачища раниха десетки хора и принудиха евакуацията и спасяването на хиляди други, особено в индийския щат Хайбер Пахтунхва.

Експертите смятат, че изменението на климата е допринасящ фактор за все по-честите наводнения в региона.

Лидерите и в двете страни изразиха съболезнованията си на семействата на жертвите и ги увериха, че бързо ще изпратят необходимата помощ.

Пакистанската агенция за управление на бедствията издаде нови предупреждения за наводнения, тръгващи на ледниковите езера в северната част на страната, предупреждавайки пътуващите да избягват засегнатите райони.

/ВД/

15.08.2025 20:28

Близо 200 са вече жертвите на проливните дъждове в Северозападен Пакистан за последното денонощие

Близо 200 са вече жертвите на проливните дъждове, които през последното денонощие се изсипаха над Северозападен Пакистан, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.
15.08.2025 15:40

Наводнения и поройни дъждове отнеха живота на най-малко 176 души в Индия и Пакистан

Наводнения, предизвикани от поройни дъждове, отнеха живота на най-малко 176 души в Индия и Пакистан през последното денонощие, а голям брой хора са в неизвестност, съобщиха днес местни служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Към 03:54 на 16.08.2025 Новините от днес

