Арт работилници, ателиета, музика и творчески занимания организира фондация „Хабитати" в Дом „Канети" в Русе

Коледен маратон от творчество, вкус и срещи в емблематичния Дом „Канети" на булевард „Славянски" 12 в Русе организира фондация „Хабитати", съобщи нейният изпълнителен директор Ани Герасимова. Тя добави, че партньори на организацията са Happy Clever Kids, ИКЕА и Еконт.

Началото ще бъде на 13 и 14 декември, когато в Дом „Канети" ще има Коледно арт матине. Гостите му ще могат не само да разгледат подготвения предварително базар, а и сами да създадат личен подарък, изработен със собствените им ръце. В програмата са включени работилници по рисуване, калиграфия, мозайка, цианотипия, изработка на бижута, куклен театър и оцветяване на керамични фигурки. Това са ателиета, в които творчеството е за всеки - без предварителен опит, без очаквания, само с желание за нови усещания, отбеляза Герасимова.

В пространството ще има и специална Вино станция от „Хабитати" с подбрани български занаятчийски вина, както и музика на живо и къси артистични включвания на импровизираната сцена. Предвидени са и сгряващи напитки, вкусни печива и мезета, както и пункт за опаковане на подаръци.

На 19 декември от 19:00 часа маратонът ще продължи със SO 90s Alternative - 5 Years Birthday Party с Георги Дамянов - Groovy George. Това ще е вечер за хора, които обичат 90‑тe без филтър - сурови китари, алтернативна енергия и онзи дух, който още ни кара да вдигаме вежди и пулс. Слагайте удобните обувки, дънковото яке, ластични шноли или суичър два размера по‑голям, защото ни чакат Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, AIC, Blur, Oasis, The Prodigy, Tool и още класики на алтернативната музикална сцена на 90-те, каза Ани Герасимова.

На 20 и 21 декември Дом „Канети" ще приеме и Коледния хол. Това ще са два дни на бавни разговори, творчески занимания за малки и големи, настолни игри, дребни печива, топли напитки и музика, която не прекъсва, а създава атмосфера. Пространството става място за споделяне - за срещи с приятели, за създаване, за почивка от бързането по празниците, съобщиха още организаторите.