Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Мъж на 25 години от казанлъшкото село Копринка е обявен за общодържавно издирване
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Копринка,  
01.12.2025 12:21
Мъж на 25 години от казанлъшкото село Копринка е обявен за общодържавно издирване. Това потвърдиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора във връзка със запитване на БТА.

Пред БТА кметът на населеното място Кенан Саид каза, че мъжът е в неизвестност от вечерта на 25 ноември. "Днес в издирвателните дейности се включиха от полицията и военните. Заедно с доброволци не сме спирали да го търсим през изминалите дни. Обиколихме голяма площ в гората над селото. Имаше информация, че е засечен в село Енина и в Крън, но това не бе потвърдено. Следите се губят и нямаме друга надеждна информация", посочи кметът.

 

/ЛРМ/

