Разкритията на Европейската прокуратура за предполагаема измама със средства са доказателство за мащаба на злоупотребите, заявяват от ПП

Нелли Желева
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
01.12.2025 12:26
 (БТА)

Разкритията на Европейската прокуратура по делото за предполагаема измама с близо 3,4 млн. евро европейски и национални средства за несъществуващо рибарско пристанище във Варна са поредното тежко доказателство за мащаба на злоупотребите с публични средства у нас. Това заявява в позиция партия "Продължаваме промяната“, разпространена от пресцентъра на партията.

Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. Според разследването обаче към момента на подаване на заявлението за финансиране такова пристанище не е съществувало, отбелязва Европейската прокуратура

"След като българското правосъдие години наред си затваря очите за крупните схеми за злоупотреби по време на управлението на Борисов, днес Европейската прокуратура внесе в съда делото срещу бившия кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних и областния управител Стоян Пасев за предполагаема измама с 3,4 млн. евро европейски средства. Обвиненията срещу Портних, Пасев и служители на държавната администрация разкриват схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги", се казва в съобщението.

Според ПП особено тревожно е, че "според разследването в продължение на години институции са били използвани не за защита на обществения интерес, а за прикриване на измами – включително чрез формално „узаконяване“ на несъществуващо пристанище чрез понтони, монтирани само с цел да се симулира дейност и да се получи финансиране".

"Продължаваме Промяната“ заявява категорично, че законът трябва да важи за всички, независимо от постове и партийна принадлежност. Пълната истина трябва да излезе наяве, а виновните да понесат своята справедлива отговорност. България има нужда от институции, които служат на гражданите, а не на корупционни мрежи.  

Фактът, че делото е внесено от Европейската прокуратура, а не установено от българските институции, е "болезнен сигнал за дълбокия дефицит на правосъдие у нас. Това е още едно доказателство защо реформата в съдебната система и в антикорупционните органи е наложителна, а не пожелателна", заявяват от политическата сила.

/ТНП/

