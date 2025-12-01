Стамболово ще кандидатства по национална програма за изграждане на спортно игрище в с.Жълти бряг, решиха общинските съветници

site.btaСтамболово ще кандидатства по национална програма за изграждане на спортно игрище в с.Жълти бряг, решиха общинските съветници
Стамболово да кандидатства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти, решиха съветниците на извънредно заседание, по предложение на кмета Аднан Йълдъз.
Провеждането на извънредната сесия с една точка се е наложило заради сроковете, в които трябва Общината да се впише, обясни за БТА кметът. Аднан Йълдъз изясни, че проектът предвижда изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в най-голямото населено място в общината – село Жълти бряг. За осъществяване на проекта Стамболово ще участва със съфинансиране от десет процента, което се равнява на над 32 000 лева.
Игрището ще бъде изградено на терен в училището в Жълти бряг, в което се учат над 80 ученици, поясни общинският кмет.
След като бъде готова спортната площадка в с. Жълти бряг, ще е четвъртата поред новоизградена в населено място в община Стамболово. Досега със собствени инвестиции и финансиране по различни програми са изградени терени за спорт в селата: Лясковец, Малък извор и в училището в село Силен.
„Изграждането на спортни площадки в различните население места е една от инициативите, които Общината е възприела като приоритет. Ежедневно виждам, че новото поколение, включително и моите деца, прекарва много време в интернет. Затова давайки им възможност да спортуват на нови и хубави терени, ние целим да изведем децата навън, да ги откъснем от дигиталното пространство и да ги върнем в реалния свят, където също може да бъде забавно“, каза още кметът на Стамболово Аднан Йълдъз.
/ВД/
