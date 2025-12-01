Макс Ферстапен: „Не очаквах да спечеля“

Четирикратният шампион от Формула 1 - Макс Ферстапен, се възползва оптимално от грешката при стратегията на Макларън по време на вчерашното състезание за Голямата награда на Катар. Нидерландецът спечели надпреварата,

в която стартира от третата позиция, осигурявайки си шанс да се бори за титлата в Абу Даби през предстоящия уикенд. Той достигна до победата благодарение на неправилна стратегия на лидерите от Макларън, при която двамата пилоти на отбора не смениха гумите си по време на колата за сигурност след инцидент по време на седмата обиколка.

„Не очаквах да спечеля днес, това е сигурно. Гледайки чистата скорост, не бяхме на същото ниво като Макларън, но взехме правилното решение, както направиха и повечето други отбори – да влезем в бокса по време на колата за сигурност. Това ни даде допълнителен пит-стоп и ми позволи да спечеля състезанието. Със сигурност това беше и причината да победя“, каза пилотът на Ред Бул, цитиран от „Ройтерс“.

Макс Ферстапен изостава с 12 точки зад лидера със 408 Ландо Норис от Макларън, който завърши четвърти в Катар преди последното състезание за 2025 година. Съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, е трети с 392 и също ще влезе в битката за шампионската титла.

Решаващата надпревара за Гран при на Абу Даби е на 7 декември.