Министър Гроздан Караджов съобщи за автомобил, карал със скорост между 190 и 210 километра в час по магистрала "Тракия"

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи във Фейсбук, че докато е пътувал с автомобил на Националната служба за охрана (НСО) по магистрала "Тракия", е бил изпреварен в аварийната лента от БМВ, което се е движило със скорост между 190 и 210 километра в час. Той посочва още, че е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е спрян на входа на Бургас.

"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала "Тракия". Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", пише Гроздан Караджов.

"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя", се казва във втори пост, публикуван по-късно от министъра на транспорта.

Той призовава всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Според него само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по пътища.

"Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата! На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/час", казва още Гроздан Караджов, който е публикувал и видео от случая.