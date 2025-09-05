Ландо Норис даде най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран при на Италия във Формула 1

Ландо Норис от отбора на Макларън беше най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Италия във Формула 1. Британецът направи най-добра обиколка за 1:19.878 минута, изпреварвайки с 0.083 секунди Шарл льо Клер от Ферари, който спечели на пистата "Монца" през миналия сезон.

Норис има 34 точки пасив зад лидера в генералното класиране и негов съотборник Оскар Пиастри, а тимът на Макларън ще се опита да постигне шести пореден успех в първенството на състезанието в неделя.

Бившият пилот на Ферари Карлос Сайнс, който сега е в Уилямс, се нареди на трета позиция, докато Пиастри остана на четвъртото място. Веднага след него е седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който беше най-бърз в първата сесия по-рано в петък. Британецът има пет победи в Италия, но след два дни ще изтърпи наказание и ще започне с пет места назад на стартовата решетка.

Макс Ферстарпен, който е с четири титли във Формула 1, завърши шести във втората тренировка в Италия.