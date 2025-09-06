Подробно търсене

Кремена Младенова
Ландо Норис беше най-бърз и в третата свободна тренировка преди Гран при на Италия във Формула 1
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Монца,  
06.09.2025 15:18
 (БТА)

Ландо Норис от Макларън беше най-бърз в последната, трета тренировка преди днешната квалификация за Гран при на Италия във Формула 1 и утрешното състезание на пистата "Монца".

Британецът Норис, който оглави и втората сесия в петък, постигна най-бърза обиколка от 1:19.331 минути, което бе с 0.021 секунди по-добро време от това на втория - Шарл Льоклер от Ферари.

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри (Макларън) се нареди на трета позиция (+0.165) пред настоящия шампион Макс Ферстапен (+0.167) от Ред Бул. Австралиецът Пиастри има 34 точки преднина пред Норис в шампионата във Формула 1 този сезон.

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън, който даде най-бързо време в първата тренировка в петък, остана едва седми днес.

Седемкратният шампион ще се състезава в първото си състезание на "Монца" за италианската Скудерия, откакто пристигна от тима на Мерцедес, но ще трябва да се справи с наказание от пет позиции на стартовата решетка, защото не е намалил скоростта при два жълти флага в Нидерландия.

/КМ/

