„Цената на успеха“ на „Театър 199“ и концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ бяха акценти в програмата на „Аполония“ днес

„Цената на успеха“ на „Театър 199“ и и концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ бяха сред акцентите в програмата на „Аполония“ днес.

Денят започна с последното за годината издание на рубриката „Цената на успеха“, което бе посветено на 60-годишнината на Театър 199 „Валентин Стойчев“. В него участие взеха актьорите проф. Ивайло Христов и проф. Атанас Атанасов, Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Аполония“, и директорът на театъра Боян Желязков.

В късния следобед в Художествената галерия поетесата Виолета Радкова представи книгата си „И леглото ни е зеленина“. В читалище „Отец Паисий“ актьори от Театрална работилница „Сфумато“ изиграха спектакъла „Дишай“, а в Художествената галерия писателят Николай Терзийски срещна публиката със своя нов роман „Родиния“.

Музикалната част започна в Археологическия музей с концерта „Приключения в света на огледалните молекули“, където контрабасистът Веселин Веселинов-Еко и пианистът Милен Кукошаров представиха репертоар, включващ творби на Ерик Сати, Васил Пармаков-син и собствени композиции.

На откритата сцена в Лятното кино зрителите видяха филма „Клас 90“ на режисьора Бойко Боянов, получил вече признание и на международни фестивали. Амфитеатър „Аполония“ е домакин на концерта на Дара, а финалът на деня е в Археологическия музей – с късния джаз концерт B Jazzy с участието на Белослава, Живко Петров и Димитър Семов.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.