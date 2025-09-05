Подробно търсене
Обзор

„Цената на успеха“ на „Театър 199“ и концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ бяха акценти в програмата на „Аполония“ днес

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
„Цената на успеха“ на „Театър 199“ и концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ бяха акценти в програмата на „Аполония“ днес
„Цената на успеха“ на „Театър 199“ и концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ бяха акценти в програмата на „Аполония“ днес
Амфитеатър "Аполония" Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПК)
Созопол,  
05.09.2025 21:00
 (БТА)
Етикети

„Цената на успеха“ на „Театър 199“ и и концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ бяха сред акцентите в програмата на „Аполония“ днес. 

Денят започна с последното за годината издание на рубриката „Цената на успеха“, което бе посветено на 60-годишнината на Театър 199 „Валентин Стойчев“. В него участие взеха актьорите проф. Ивайло Христов и проф. Атанас Атанасов, Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Аполония“, и директорът на театъра Боян Желязков. 

В късния следобед в Художествената галерия поетесата Виолета Радкова представи книгата си „И леглото ни е зеленина“. В читалище „Отец Паисий“ актьори от Театрална работилница „Сфумато“ изиграха спектакъла „Дишай“, а в Художествената галерия писателят Николай Терзийски срещна публиката със своя нов роман „Родиния“.

Музикалната част започна в Археологическия музей с концерта „Приключения в света на огледалните молекули“, където контрабасистът Веселин Веселинов-Еко и пианистът Милен Кукошаров представиха репертоар, включващ творби на Ерик Сати, Васил Пармаков-син и собствени композиции.

На откритата сцена в Лятното кино зрителите видяха филма „Клас 90“ на режисьора Бойко Боянов, получил вече признание и на международни фестивали. Амфитеатър „Аполония“ е домакин на концерта на Дара, а финалът на деня е в Археологическия музей – с късния джаз концерт B Jazzy с участието на Белослава, Живко Петров и Димитър Семов.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието. 

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

05.09.2025 15:18

Радослава Боор показва ефекта на човешкото въздействие върху планетата в изложбата „Ние сме Земята“ в рамките на „Аполония“

Каквото и да правим ние на Земята, то се връща на човека. Това е основната идея на Радослава Боор, заложена в изложбата „Ние сме Земята“. Тя е сред експозициите, представени тази година в Художествената галерия като част от Празниците на изкуствата
05.09.2025 13:37

Последното издание на рубриката „Цената на успеха“ в „Аполония“ тази година бе посветено на 60-годишнината на "Театър 199"

Последното издание на рубриката „Цената на успеха“ в 41-ите Празници на изкуствата „Аполония“ бе озаглавено „60 години Театър 199“. В него участие взеха актьорите проф. Ивайло Христов и проф. Атанас Атанасов, Маргарита Димитрова, изпълнителен
05.09.2025 00:25

Концерт с музиката на „Куин“ и представяне на Радина Червенова бяха сред акцентите в осмия ден на „Аполония

„Цената на успеха“на рок групите Б.Т.Р. и „Ахат“, представяне на книгата на Радина Червенова и вечер с музиката на „Куин“ бяха сред акцентите в осмия ден на Празниците на изкуствата „Аполония“. Сутринта започна с поредното издание на срещите „Цената
05.09.2025 00:05

„Фондацията“ и оркестърът на Пловдивската опера изпълниха музиката на „Куин“ на „Аполония“

Концертът „Една нощ в операта с музиката на Queen“ на „Фондацията“ и оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив под диригентството на Константин Добройков се проведе тази вечер в амфитеатър „Аполония“ в Созопол. Събитието бе част от програмата на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:27 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация