Веселин Веселинов-Еко и Милен Кукошаров изнесоха концерта „Приключения в света на огледалните молекули“ на „Аполония“

Концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ събра публиката в Археологическия музей тази вечер в рамките на фестивала на изкуствата „Аполония“. На сцената бяха контрабасистът Веселин Веселинов-Еко и пианистът Милен Кукошаров.

Веселин Веселинов-Еко и Милен Кукошаров изсвириха и произведение на Васил Пармаков-син. „Той е наш приятел, който почина преди девет години - момче, надарено с особен талант. Той ни остави прекрасна музика“, каза Еко. Кукошаров допълни, че е специално чувството, когато изпълняваш музиката на автор, който вече не е сред живите и с когото сте били близки приятели. „Да сте толкова сродни души, че да си сигурен, че това, което правиш, на него ще му хареса“, каза той.

В програмата бяха включени произведения на Ерик Сати и в аранжимент на Еко и Кукошаров. Двамата музиканти се пошегуваха, че доста са променили оригиналния вариант, но са сигурни, че Сати не би имал нищо против.

След това изпълниха и свои авторски композиции.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.