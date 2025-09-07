Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
„Фондацията“ направи концерт с млади певци на „Аполония“
Концертът "Фондацията и младите певци" се провежда на сцената на амфитеатър "Аполония" в Созопол. Това е заключителното събитие на 41-ото издание на Празниците на изкуствата "Аполония". Снимка: Ваня Сухарова/БТА (ПК)
Созопол,  
07.09.2025
 (БТА)
Концертът „Фондацията и младите певци“ се проведе тази вечер в амфитеатър „Аполония“ в Созопол. Събитието бе последното от програмата на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“. 

Вечерта беше открита от Филип Донков и бенда му, а след тях на сцената излязоха младите изпълнители от мастъркласа на „Фондацията“ в рамките на „Аполония“. Натали и Никола изпълниха „Мания“, Ани, Лени и Сесил – „Уморени крила“, а всички заедно представиха най-новата песен на групата „Искам теб“.

„От тази година решихме да дадем път на младите – това е една игра, която се нарича „Предай нататък“. Когато вече сме натрупали опит, трябва да го предадем“, каза Добрин Векилов – Дони. Той допълни: „Сърцето ми се оказа доста по-голямо, отколкото очаквах, защото има място за още много обич. Така че, обичам ви, деца.“

На сцената заедно с Дони, Михаил Шишков, Иван Лечев, Венко Паламарски и Славчо Николов излезе и Славин Славчев. „Ние бяхме петима. Първият от нас отлетя (Кирил Маричков – бел. авт.). Едно е сигурно – че всеки от нас един ден ще отиде там. И, повярвайте ми, когато и последният го направи, ще направим група“, каза Дони.

Финалът на вечерта бе поставен с песента „Клетва“, изпълнена от младите певци, която изправи публиката на крака.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието. 

