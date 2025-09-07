Възможно е догодина фестивалът „Аполония“ да бъде удължен, каза пред БТА Маргарита Димитрова

Възможно е през 2026 г. фестивалът „Аполония“ да бъде удължен. Това заяви пред БТА изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова след финала на тазгодишното издание на Празниците на изкуствата в Созопол, което се проведе от 28 август до 6 септември.

„Догодина може би ще добавим още няколко дни в календара, защото публиката иска да прекара повече време тук, в Созопол. Можем да се върнем към една стара традиция, когато фестивалът продължаваше 15 дни“, отбеляза Димитрова.

Усещам това 41-о издание на фестивала „Аполония“ като успешно, обобщи тя и поясни: На откриването казах, че „Аполония“ е самият град Созопол – хората, които живеят тук, всичко, което ни заобикаля. „Аполония“ са и артистите – без тях фестивалът не би съществувал. Това са всички, които идват, за да представят най-доброто от себе си – да пеят, да танцуват, да срещат публиката с писатели и поети на изключително високо ниво. „Аполония“ е и публиката.

Димитрова подчерта, че всички събития са преминали при голям интерес и пълни зали, а публиката е била изключително възторжена.

Тя разказа, че подготовката за следващото издание започва веднага след края на настоящото: „Много ми е трудно да казвам „не“. Но се съобразявам с високото ниво на програмата – когато дадено събитие не отговаря на нашите критерии, трябва да откажа, колкото и да е трудно.“

Изпълнителният директор припомни, че „Аполония“ остава вярна на концепцията си да представя всички изкуства – театър, литература, класическа музика, джаз, кино и поп. „Това е нашият фестивал – събира всички изкуства на едно място. Концептуално няма да променим нищо. Напротив – ще продължим така, както сме започнали“, каза тя.

По думите ѝ всеки може да намери своето любимо изкуство в Созопол. Димитрова призна, че често получава упреци за застъпващи се часове на събитията, но подчерта, че това е неизбежно: „В крайна сметка всеки избира това, което му е най-интересно и го вълнува, а така програмата позволява да има богат избор за всички.“

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата бяха включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.