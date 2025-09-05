Концерт с музиката на „Куин“ и представяне на Радина Червенова бяха сред акцентите в осмия ден на „Аполония

„Цената на успеха“на рок групите Б.Т.Р. и „Ахат“, представяне на книгата на Радина Червенова и вечер с музиката на „Куин“ бяха сред акцентите в осмия ден на Празниците на изкуствата „Аполония“.

Сутринта започна с поредното издание на срещите „Цената на успеха“, посветено този път на рок групите Б.Т.Р. и „Ахат“. Те разказаха за трудностите по пътя до голямата сцена, как са се събрали заедно на една сцена и какво планират вбъдеще.

Вечерната програма бе открита в Художествената галерия, където Изабел Шопова представи книгата си „К като Корея“. Малко по-късно на сцената на читалище „Отец Паисий“ актьорите от Театър 199 „Валентин Стойчев“ изиграха спектакъла „Последната нощ на Сократ“.

В Художествената галерия бе представянето на дебютния роман на Радина Червенова „Преди ме е нямало“, а в Археологическия музей се проведе концерт на пианиста Емануил Иванов.

Пред БТА Радина Червенова каза, че много ѝ се иска да издаде нова книга, но очакванията към нея вече са много големи и това би могло да забави появата на новата ѝ творба.

Лятното кино бе домакин на прожекцията на филма „Пакет Вечност“ на Магделена Илиева. Вечерта завърши в амфитеатър „Аполония“, където „Фондацията“ заедно с оркестър и хор на Държавна опера – Пловдив и солистите Славин Славчев и Вера Гиргинова представиха проекта „Една нощ в операта с музиката на Queen“. Те изпълниха 20 от най-обичаните песни на легендарната британска група.

