Днес е последният ден на 41-ите празници на изкуствата „Аполония“

Празниците на изкуствата „Аполония“ достигат своя финал днес с програма, включваща литература, театър, кино и музика, съобщават организаторите.

В 18:00 ч. в Художествената галерия литературният историк Михаил Неделчев ще представи книгата си „Литературният персонализъм“. От 18:30 ч. на сцената на читалище „Отец Паисий“ Драматично-кукленият театър – Враца ще изиграе спектакъла „Слугините“.

В 19:00 ч., публиката в галерията ще се срещне с писателя и поет Георги Борисов, който ще представи сборника си „Моите истории (1973–2023)“. По същото време в Археологическия музей младите музиканти Лора Маркова (цигулка) и Александра Стичкина (пиано) ще изнесат камерен концерт.

Вечерното кино ще предложи прожекцията на филма „Триумф“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов (20:00 ч., Лятно кино).

Финалният акцент на фестивала ще бъде в амфитеатър „Аполония“, където от 21:00 ч. „Фондацията“ ще излезе на сцената заедно с млади певци в специален концерт.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.