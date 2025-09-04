Радина Червенова представи дебютния си роман „Преди ме е нямало“ на „Аполония“

Много ми се иска да издам нова книга и много ми се пише, обаче много ми се иска да дойде още по-силна история и аз съм готова. Пише ми се, но моите очаквания са толкова големи, че това може малко да забави нещата. Това каза пред БТА журналистката и телевизионна водеща Радина Червенова.

Тя представи романа си „Преди ме е нямало“ в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. Червенова отбелязва, че всички, които са чели книгата й, казват, че се чете на един дъх и не са разочаровани.

„Само положителни реакции имам и от хора, които ми пишат, абсолютно непознати, и близките и приятелите ми. Много съм благодарна и щастлива, че така се случва, но това пък вдига очакванията, което прави моята задача още по-сложна“, каза тя.

„За първи път тук я виждаме в ново амплоа – като писател“, отбеляза литературният критик Светлозар Желев по време на представянето.

„Много съм щастлива, че толкова хора се интересуват от моята първа книга. Винаги съм обичала да пиша, но нямах смелост да го правя публично. Неприятни житейски сътресения ме разтърсиха и имах нужда да излея всичко по някакъв начин. Тази книга ми помогна да разбера, че дъното може да те оттласне така, че да излетиш до звездите“, разказа авторката.

Авторката подчерта, че героите в романа са измислени и изградени като събирателни образи. „Исках да покажа хората с доброто и лошото в тях, но с послание на оптимизъм – че и най-лошото не винаги е за лошо“.

Основната история, по думите ѝ, се е появила в сън, а за да бъде текстът достоверен, Червенова е чела сериозно по темите, заложени в книгата.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.