„Фондацията“ и оркестърът на Пловдивската опера изпълниха музиката на „Куин“ на „Аполония“

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Концерт "Една нощ в операта с музиката на Queen" се провежда в амфитеатър "Аполония" тази вечер. Събитието е част от програмата на 41-вите празници на изкуствата "Аполония". Снимка: Ваня Сухарова/БТА
Созопол,  
05.09.2025 00:05
 (БТА)
Концертът „Една нощ в операта с музиката на Queen“ на „Фондацията“ и оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив под диригентството на Константин Добройков се проведе тази вечер в амфитеатър „Аполония“ в Созопол. Събитието бе част от програмата на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“.

Добрин Векилов – Дони (вокал, бас-китара, пиано, китара), Славчо Николов от Б.Т.Р. (вокал, китара), Венко Поромански от „Те“ (ударни) и Михаил Шишков – син представиха 20 от най-обичаните песни на легендарната британска група. Към тях се присъединиха солистите Славин Славчев и Вера Гиргинова, която изпълни прочутия дует „Барселона“ на Монсерат Кабайе и Фреди Меркюри – този път със записания глас на самия Меркюри.

Амфитеатърът бе пълен до краен предел. „За мен „Аполония“ е най-хубавият фестивал“, каза Славчо Николов от сцената. 

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието. 

