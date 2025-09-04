Подробно търсене
Майсторски клас на Светлин Русев и концерт на Б.Т.Р. и „Ахат“ бяха сред акцентите в програмата на седмия ден на „Аполония“

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Концерт на Б.Т.Р. и "Ахат" се проведе в Созопол. Събитието е част от програмата на 41-ите празници на изкуствата "Аполония". Снимка: Ваня Сухарова/БТА (БТ)
Созопол,  
04.09.2025 00:21
 (БТА)
Концерти, представяния на книги, театър и кино бяха част от програмата на седмия ден на Празниците на изкуствата „Аполония“.

В Художествената галерия писателят Иван Илиев представи новата си книга „Не бързай да умираш“. Малко по-късно на сцената на читалище „Отец Паисий“ Театър 199 „Валентин Стойчев“ показа спектакъла „Швейцария“.

Романът „Бившите хора“ на Мартин Иванов бе представен в Художествената галерия, а в Археологическия музей бе заключителният концерт на майсторския клас на цигуларя Светлин Русев. Георги Райчев, Виктор Костов, Теодора Христова, Магдалена Каменова и Боряна Желева получиха дипломи за завършен майсторски клас по цигулка на Светлин Русев и се представиха пред публиката със своите изпълнения.

Радослав Бимбалов представи книгата си „Ти, подобие мое“, а в лятното кино бе прожектиран филмът „Диви ягоди“ на режисьорката Татяна Пандурска.

Вечерта завърши с рок концерт на Б.Т.Р. и „Ахат“ на сцената на амфитеатър „Аполония“. Двете групи изпълниха емблематични свои хитове пред пълния амфитеатър.

