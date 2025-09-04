Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Б.Т.Р. и „Ахат“ напълниха Амфитеатър „Аполония“ за Празниците на изкуствата в Созопол
Созопол (3 септември 2025) Концерт на Б.Т.Р. и "Ахат" се провежда в Амфитеатър "Аполония" в Созопол. Събитието е част от програмата на 41-ите празници на изкуствата "Аполония". Снимка: Ваня Сухарова/БТА (БТ)
Созопол,  
04.09.2025 00:05
 (БТА)
Това е първият напълно разпродаден концерт на „Аполония“ тази година, казаха изпълнителите от Б.Т.Р. тази вечер по време на изявата си в Амфитеатър „Аполония“ заедно с групата „Ахат“. Участието им е част от програмата на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“.

Музикантите подчертаха, че винаги участват с удоволствие на „Аполония“ и при всяка покана презареждат програмата си, за да се срещнат с публиката на Празниците на изкуствата в Созопол. На сцената заедно с тях се качи и Александър Филчев - Санеца. 

Двучасовият концерт бе продължен с бис, в който бандите изпълниха емблематичните си песни „Елмаз и стъкло“, „Черна овца“ и „Спасение“.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

