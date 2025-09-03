Цигулката е инструмент, който не търпи никакви компромиси, каза пред БТА Светлин Русев

Светлин Русев представи своите ученици от първия майсторски клас по цигулка, ръководен от него в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“. Това се случи с концерт в Археологическия музей в Созопол тази вечер.

Георги Райчев, Виктор Костов, Теодора Христова, Магдалена Каменова и Боряна Желева получиха дипломи за завършен майсторски клас по цигулка на Светлин Русев и се представиха пред публиката със своите изпълнения.

„За мен е много важен този проект за следващото поколение. Разбира се, трябва да сме много взискателни. Това е инструмент, който не търпи никаква посредственост и може би е най-трудният заедно с човешкия глас. Той е продължение на нашето тяло. Както казва по-старото поколение, свири се с уши и с глава. Т.е. колко можем да развием нашия слух, това, което прониква през кожата, през костите, вибрация, резонанс на клетъчна основа, абсолютно е основно. Естествено, без вдъхновение за никъде не сме - прекрасно място, тази прекрасна публика ще ни вдъхнови, убеден съм, както идните, прекарани заедно“, каза той пред БТА.

Русев отбелязва, че в България винаги сме имали изключително добра инструментална школа, инструментална база и няма тайни дори и за младите цигулари. „В момента, в който успеем да се извисим над това, което правим и да се отдалечим и от ноти, и от това, което се случва и се доверим на нашите уши и на тези на други хора наоколо, са много важни елементи от това, с което се занимаваме“, казва цигуларят.

При подбора на произведения не е избирал „меню за кой какво ще свири, кой какво подготвя за концерт, за конкурс, за прослушвания“. По думите му се получава много интересна комбинация - като калейдоскоп от цигулковата литература. „Имаме солови неща, имаме от най-силните произведения на света, но имаме и по-малко известни, но също толкова прекрасни произведения. И мисля, че се получи добра комбинация. Влязохме в рамките на един концерт, тъй като цялата програма, с която работим, е в рамките на няколко концерта и тук ще се представят с част от нея“, уточнява Русев.

Светлин Русев е един от Концертмайсторите на „Аполония“ – оркестър, създаден специално за 40-то издание на Аполония. Преди една година, на сцената на най-големия български фестивал, Светлин Русев получи цигулката Страдивариус от световноизвестния цигулар Минчо Минчев.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.