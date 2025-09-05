"Театър 199" в „Цената на успеха“ и концерт на Дара са сред акцентите в програмата на „Аполония“ днес

Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
41-вото издание на Празниците на изкуствата "Аполония" 2025 продължава до 6 септември.Снимка: Христо Стефанов/БТА
Созопол,  
05.09.2025 08:01
 (БТА)
Последно издание на рубриката „Цената на успеха“ за тази година, премиери на книги, кино и театър са в програмата на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“ днес. 

Денят започва в 11:00 ч. с дискусията „Цената на успеха“, посветена на 60-годишнината на „Театър 199“.

Вечерната програма започва с представяне на книгата „И леглото ни е зеленина“ на Виолета Радкова в Художествената галерия от 18:00 ч. В 18:30 ч. в читалище „Отец Паисий“ актьори от Театрална работилница „Сфумато“ ще изиграят спектакъла „Дишай“.

От 19:00 ч. галерията ще бъде домакин на премиерата на романа „Родиния“ на Николай Терзийски, а паралелно в Археологическия музей ще звучи концертът „Приключения в света на огледалните молекули“ на Веселин Веселинов – Еко (контрабас) и Милен Кукошаров (пиано).

В 20:00 ч. публиката в лятното кино ще може да гледа филма „Клас 90“ на режисьора Бойко Боянов. Час по-късно, от 21:00 ч., в амфитеатър „Аполония“ на сцената ще излезе поп певицата Дара.

Музикалната вечер ще завърши с джаз – от 23:00 ч. в Археологическия музей Белослава, Живко Петров и Димитър Семов с проекта B Jazzy ще се представят пред публиката.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

