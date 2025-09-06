МОЛДПРЕС: Повече от хиляда пенливи вина от 29 държави ще бъдат оценени в Молдова от жури, съставено от над 50 международни дегустатори

Молдова от петък до неделя е домакин за първи път на едно от най-престижните международни изложения в света на виното - Concours Mondial de Bruxelles, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Повече от 1000 пенливи вина от 29 държави ще бъдат дегустирани на сляпо от жури от над 50 международни дегустатори.

„Домакинството на състезание от мащаба на Concours Mondial de Bruxelles е чест. Така Молдова се утвърждава като място с автентични традиции в лозарството и винопроизводството и като популяризатор на международно признати иновации и високи постижения. В продължение на години Concours Mondial de Bruxelles поставя висок стандарт за качество и надеждност. Това е платформа, където най-добрите пенливи вина в света се дегустират на сляпо от експерти от световна класа“, заяви по време на официалното откриване на състезанието Андриан Диголян – държавен секретар на Министерството на земеделието и хранителната промишленост, подчертавайки значението на този момент.

В събитието участват и производители, енолози, сомелиери и журналисти от цял ​​свят.

Състезанието се организира от Concours Mondial de Bruxelles, с подкрепата на Националната служба по лозата и виното на Молдова.

