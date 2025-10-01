Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Национални дни на виното 2025 ще бъдат проведени на 4-5 октомври в Молдова

Александър Евстатиев
Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
01.10.2025 15:09
 (БТА)

Националните дни на виното 2025 ще се проведат на 4-5 октомври на площад „Великото национално събрание“ в Кишинев, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Събитието се организира от Националната служба по лозята и вината, с подкрепата на министерството на селското стопанство и хранителната промишленост, министерството на културата, Американския фонд за предприемачество Украйна-Молдова, както и основните партньори Maib (Moldowa Agroinbank, най-голямата търговска банка в Молдова) и Mastercard.

Това издание отбелязва 24 години от учредяването на националния празник, посветен на виното. Събитието събира над 100 винопроизводители от цялата страна, предлагайки на посетителите възможност да дегустират колекционерски вина, лимитирани серии и известни сортове. Участниците ще научат за процеса на винопроизводство и ще открият тайните на всяко вино директно от производителите.

В допълнение към дегустациите на вино, събитието ще включва образователни сесии като „Училище за вино“ и майсторски класове, водени от сертифицирани сомелиери, предоставящи съвети за дегустация, съчетаване на храни и техники за сервиране. Ще бъдат организирани и специални сесии за млади хора и деца, за да се насърчи образованието и оценяването на виното от ранна възраст. За по-пълноценно преживяване посетителите могат да закупят „Книгата на дегустатора“, която включва и 11 дегустации на вино и едно предпочитано вино, валидна през двата дни на честването. Книгата предлага и 20% отстъпка за промоционални артикули на „Вино от Молдова“ и 100% рециклируема чаша от  тританова пластмаса.

Събитието ще бъде съпроводено с фолклорни изпълнения, традиционни танци, демонстрации на занаяти и кулинарни деликатеси, специфични за региона, всички хармонично съчетани в чест на културното наследство на Молдова. За тези, които желаят да опознаят винопроизводството, винарни в цялата страна ще отворят врати за посещения и дегустации.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/ГГ/

