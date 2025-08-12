МОЛДПРЕС: Открийте село Иванча, което е едно от най-живописните и богати на история места в Молдова

site.btaМОЛДПРЕС: Открийте село Иванча, което е едно от най-живописните и богати на история места в Молдова
Село Иванча е едно от най-живописните и богати на история селища в Орхейски район, разположено на около 40 км северно от Кишинев, по пътя за културно-природния резерват Орхей Веки, разказва молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
Селото е било обитавано през вековете от свободни селяни, боляри и търговци, като е имало стратегическо положение на търговските пътища между Орхей и Кишинев.
В междувоенния период Иванча е малък занаятчийски център, известен с текстилните си продукти, традиционните килими и дървообработването. По време на съветския период тук са функционирали земеделски кооперации и културни центрове.
Наследство и забележителности
В Иванча се намира Националният музей по етнография и естествена история „Каса Маре“ (Casa Mare), който е етнографски комплекс на открито с автентични селски къщи, занаятчийски работилници и тематични изложби за бесарабския селски живот от миналото.
Известна забележителност е наскоро построеният с неокласическо вдъхновение замък „Унгерн“, който привлича туристи със своя впечатляващ дизайн и първокласни услуги.
Вдъхновен от европейския неокласически стил, замъкът запазва масивността и очарованието на историческите сгради, но крие свят от модерни детайли вътре: интелигентен климатичен контрол, високоскоростен интернет, оптимизирани пространства за комфорт и други услуги.
Туризъм и местни преживявания
Местността предлага туристически маршрути през близките гори и посещения на резервата Орхей Веки.
Други възможности за нови преживявания е дегустацията на вино в местни винарни, включително Милещий Мичи и Крикова.
