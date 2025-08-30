Аджерпрес: Молдовският винен фестивал в Букурещ очаква гости за едно пълноценно преживяване през септември

Румъния е основният експортен пазар за вината от Република Молдова с пазарен дял на съседната страна от 20%, като близо 70 молдовски винарни развиват дейност на румънския пазар, съобщи за БТА агенция Аджерпрес.

Според Националната служба за лозя и вино на Молдова (ONVV) през 2024 г. в Румъния са били изнесени над 10 милиона литра бутилирано молдовско вино.

На фона на тази благоприятна конюнктура най-ценените молдовски винарни представят своите „гроздови еликсири“ – традиционни, пенливи и греяни вина – в Букурещ по време на петото издание на Молдовския винен фестивал, който се провежда на 13 и 14 септември.

Събитието събира около 50 винарни, които ще представят широка гама от наградени напитки, за да задоволят всички вкусове. Известни производители, експерти по вино и ентусиасти ще се срещнат, за да изследват, дегустират и отпразнуват превъзходството на вината от другата страна на Прут, наслаждавайки се на едно пълноценно и незабравимо преживяване, посочват организаторите.

Както утвърдени, така и по-малки винарни от Република Молдова ще бъдат там, готови да представят своите нови продукти в ограничени серии, посочиха още организаторите в прессъобщение, подчертавайки, че „фестивалът е не само възможност за дегустация, но и празник на близките връзки между двете страни и споделената страст към виното“.

„Молдовският винен фестивал е история за традиция, страст и иновации. Всяка година в Букурещ имаме възможността да я споделим директно с любителите на виното и партньорите ни в Румъния. Тази година, за петото издание, представяме впечатляващ брой производители и нови преживявания, които отразяват разнообразието и превъзходството на молдовското вино“, заяви директорът на ONVV Щефан Яманди, цитиран в съобщението.

Фестивалът ще включва дегустации на вина, водени от сомелиери. Представените вина са международно наградени, включително със златни медали, а традиционната молдовска кухня ще бъде там, за да допълни перфектно вкуса на напитките.

Атмосферата ще бъде допълнена от концерти на живо, традиционни танцови представления и дейности за деца и семейства.

Молдовският винен фестивал 2025 ще се проведе на 13 и 14 септември на булевард "Киселеф". Входът е свободен, а билетите за дегустациите могат да бъдат закупени предварително онлайн чрез Live Tickets, както и на място.

Молдовското вино се изнася в над 70 страни по света (90% от общия обем, произведен в Република Молдова), като през последните 9 години е спечелило над 8000 медала, повече от половината от които са златни.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)