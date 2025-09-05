Подробно търсене

Египет и Судан засилват сътрудничеството си, докато Етиопия се готви за откриването на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил

Специално за БТА от Екатерина Антонова
Изглед от египетската столица Кайро с река Нил, 25 май 2022 г. Снимка: АП/Nariman El-Mofty
05.09.2025 20:13
Египет и Судан засилват координацията си в областта на водната сигурност, докато Етиопия подготвя официалното откриване на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил на 9 септември, съобщи египетското Министерство на напояването и водните ресурси, цитирано от в. “Аш Шарк ал Аусат”. Огромното съоръжение е в центъра на неразбирателство между Адис Абеба и Кайро и Хартум от началото на изграждането му през 2011 г.

Необходимо е пълно спазване на международното право, заяви египетският ресорен министър Хани Сеуейлам в разговор със суданския си колега Исмат Куреши в Кайро. Срещата се проведе ден след отделен кръг от консултации в египетската столица между министрите на външните работи и на напояването на двете страни, които предупредиха в съвместно изявление, че язовирът „представлява постоянна заплаха за стабилността в източния басейн на Нил“ и призоваха Адис Абеба да промени политиката си, за да възстанови сътрудничеството.

Кайро и Хартум настояваха пълненето и използването на язовира да бъде предшествано от правнообвързващо споразумение, което да гарантира водната им сигурност. В продължение на дванадесет години обаче разговорите между трите държави не доведоха до пробив. Египет обвинява Етиопия, че действа едностранно и нарушава Принципната декларация относно язовирната стена, подписана през 2015 г.

В началото на юли т.г. етиопският премиер Абий Ахмед обяви, че язовирът е завършен и покани представители на Египет и Судан на официалното откриване. 

Планът на Етиопия да открие язовира без споразумение е “провокация” каза за “Аш Шарк ал Аусат” Салах Халима от Египетския съвет по външни работи и потвърди, че Кайро няма да участва в церемонията.

Адис Абеба гледа на язовира като на ключов проект за развитието си. В завършен вид най-голямата водноелектрическа централа в Африка се очаква да генерира общо между 5000 и 6000 мегавата, осигурявайки ток за около 65 милиона души. Етиопия нееднократно е заявявала, че поправя несправедливи решения от миналото, когато са сключвани споразумения без нейното участие. 

