Египет осъди откриването на огромния етиопски язовир “Възраждане” на Сини Нил като нарушение на международното право

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати изпрати писмо до Съвета за сигурност на ООН, в което осъжда официалното откриване в Етиопия на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил като явно нарушение на международното право и установените норми.

Египетският първи дипломат подчертава, че опитите на Адис Абеба да придаде на язовира фалшива легитимност не могат да променят факта, че изграждането и въвеждането му в експлоатация остава едностранно действие в нарушение на международното право, което не поражда правни последици по отношение на рамката за управление на Източния басейн на река Нил.

В писмото се изтъква, че откакто Етиопия е започнала проекта през 2011 г., Кайро е проявявал възможно най-голяма сдържаност, избирайки дипломация и обръщайки се към международни организации като ООН. Този подход не произтича от неспособност да защити жизнените си интереси, а по-скоро от дълбок ангажимент към сътрудничество и взаимна изгода между страните от басейна на Нил в съответствие с международното право, се казва още в позицията.

Според Кайро устойчивото развитие може да бъде постигнато само чрез отчитане на опасенията на страните по течението на реката. Египет категорично отхвърля всяка заблуда, че може да направи компромис с жизнените си права над водите на Нил и потвърждава, че няма да позволи на Етиопия да монополизира управлението на споделените водни ресурси.

Египет и Судан настояваха изграждането и използването на язовира да бъде обвързано със споразумение, което да гарантира водната им сигурност. В продължение на над десет години обаче разговорите между трите държави не доведоха до пробив.

Етиопия от своя страна гледа на язовира като на ключов проект за развитието си и нееднократно е заявявала, че поправя несправедливи решения от миналото, когато са сключвани споразумения без нейното участие.