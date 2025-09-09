Подробно търсене

Египет осъди откриването на огромния етиопски язовир “Възраждане” на Сини Нил като нарушение на международното право

Специално за БТА от Екатерина Антонова
Изглед от река Нил, преминаваща през египетската столица Кайро, 25 май 2022 г. Снимка: АП/Nariman El-Mofty
Кайро,  
09.09.2025 18:16
 (БТА)

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати изпрати писмо до Съвета за сигурност на ООН, в което осъжда официалното откриване в Етиопия на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил като явно нарушение на международното право и установените норми. 

Египетският първи дипломат подчертава, че опитите на Адис Абеба да придаде на язовира фалшива легитимност не могат да променят факта, че изграждането и въвеждането му в експлоатация остава едностранно действие в нарушение на международното право, което не поражда правни последици по отношение на рамката за управление на Източния басейн на река Нил.

В писмото се изтъква, че откакто Етиопия е започнала проекта през 2011 г., Кайро е проявявал възможно най-голяма сдържаност, избирайки дипломация и обръщайки се към международни организации като ООН. Този подход не произтича от неспособност да защити жизнените си интереси, а по-скоро от дълбок ангажимент към сътрудничество и взаимна изгода между страните от басейна на Нил в съответствие с международното право, се казва още в позицията.

Според Кайро устойчивото развитие може да бъде постигнато само чрез отчитане на опасенията на страните по течението на реката. Египет категорично отхвърля всяка заблуда, че може да направи компромис с жизнените си права над водите на Нил и потвърждава, че няма да позволи на Етиопия да монополизира управлението на споделените водни ресурси.

Египет и Судан настояваха изграждането и използването на язовира да бъде обвързано със споразумение, което да гарантира водната им сигурност. В продължение на над десет години обаче разговорите между трите държави не доведоха до пробив. 

Етиопия от своя страна гледа на язовира като на ключов проект за развитието си и нееднократно е заявявала, че поправя несправедливи решения от миналото, когато са сключвани споразумения без нейното участие.

/ИТ/

Свързани новини

05.09.2025 20:13

Египет и Судан засилват сътрудничеството си, докато Етиопия се готви за откриването на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил

Египет и Судан засилват координацията си в областта на водната сигурност, докато Етиопия подготвя официалното откриване на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил на 9 септември, съобщи египетското Министерство на напояването и водните ресурси, цитирано от в. “Аш Шарк ал Аусат”. Огромното съоръжение е в центъра на неразбирателство между Адис Абеба и Кайро и Хартум от началото на изграждането му през 2011 г.
06.07.2025 07:45

Етиопия построи мегаязовира на река Нил, който е източник на напрежение със съседите ѝ

Етиопия обяви, че вече е построила мегаязовира на река Нил, който се надява да осигури така необходимата ѝ електроенергия. Гигантското съоръжение обаче е източник на напрежение със съседни държави в един беден на водни ресурси регион, особено с Египет.
04.07.2025 13:58

Египет твърдо отхвърля едностранните действия на Етиопия по завършването на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил

Египет твърдо отхвърля многократното налагане на едностранни действия от страна на Етиопия по отношение на язовир “Възраждане”, заяви министърът на водните ресурси на Египет Хани Сеуейлам, след като етиопският премиер Абий Ахмед обяви в четвъртък, че гигантското хидравлично съоръжение на Сини Нил е завършено и ще бъде официално открито през септември, съобщи в. “Ал Ахрам”.

