Големият етиопски ренесансов язовир: Най-голямата ВЕЦ в Африка беше открита на фона на разногласията с Египет и Судан

На 9 септември, два дни преди етиопската Нова година, правителството на премиера Абий Ахмед организира тържествена церемония с участието на различни чуждестранни държавни глави, за да отпразнува откриването на Големия етиопски ренесансов язовир (Grand Ethiopian Renaissance Dam- GERD). В процес на строителство от 14 години на река Сини Нил (приток на р.Нил на територията на Етиопия и Судан - бел.ред.), той е най-голямата водноелектрическа централа (ВЕЦ) в цяла Африка.

Проектът, чието начало дава през 2011 г. тогавашният министър-председател Мелес Зенави (на власт от 1995 до 2012 г.) и продължен от италианската компания "Уибилд" (Webuild), беше представен на населението и на останалия свят като голяма надежда за развитие на страната. Етиопия има население от 126 милиона души и се нарежда на второ място в Африка, но половината от жителите все още нямат достъп до електропреносната мрежа. Затова за Абий, както и за неговите предшественици, електрификацията е задължителна стъпка по пътя на икономическото развитие. Въпреки че язовирът стана повод за сериозен дипломатически разрив с Египет и Судан и повиши напрежението в целия регион, за етиопското правителство обещанията, свързани с Големия етиопски ренесансов язовир, са твърде важни, за да може да се откаже от тях, пише италианското издание "Интернационале".

Противно на казаното от американския президент Доналд Тръмп, Големият етиопски язовир "Ренесанс", който струва 5 милиарда долара, не е построен с американски долари. "Гениалният политически ход на Мелес Зенави беше да помоли етиопците да финансират ВЕЦ-а с дарения и чрез купуване на държавни облигации с малка номинална стойност. Частните инвеститори и Световната банка не искаха да дадат своя принос, дори под натиска на Египет. Така всеки гражданин стана инвеститор", припомня кореспондентът на "Икономист" Том Гарднър.

По-голямата част от финансирането е от държавните институции, но според служител, цитиран от "Ал Джазира", между 2023 и 2024 г., са събрани около 21 милиона долара от гражданите. От 2022 до 2025 г. етиопската диаспора е внесла още 10 милиона долара. В интервю за етиопското издание "Рипортър" Арегави Берхе, директор на службата за координиране на публичното участие в работата по язовира, сравнява строителството му с историческата победа при град Адуа през 1896 г. срещу италианските колониални войски и информира за индивидуални вноски на обща стойност 23,6 милиарда бири, което се равнява на 165 милиона щатски долара.

"Етиопия се счита за "водната кула на Африка" заради обилните валежи и многото реки", припомня "Ал Джазира". "В началото на новия век бяха построени няколко язовира, което превърна страната в един от основните производители на хидроелектрическа енергия на континента. Но идеята за изграждането на един много по-голям язовир на Нил започна да се реализира едва в края на това десетилетие".

"Някои го считат само за електроцентрала, но за други той е обещание за достойнство, независимост, светлина в домовете, които дълго време са били в мрак", пише с известен патос етиопският вестник "Рипортър", като припомня, че инфраструктурата е построена и благодарение на жертвите на населението. "Селяните продадоха животните си, учителите дариха месечни заплати, а милиони хора купиха държавни ценни книжа, които едва можеха да си позволят".

Трудни отношения

Като се изключат вътрешните проблеми, сега, когато водноелектрическата централа вече е факт, какво ще стане с противопоставянето от страна на съседните страни? Според "Ню Араб" в навечерието на откриването Египет и Судан са засилили дипломатическите си усилия и срещи, за да докажат, че строителството е незаконно, защото Етиопия е действала едностранно, без да изчака постигането на споразумение. Други страни като Кения (чийто президент Уилям Руто участва в тържествата редом с Абий) предложиха да са посредници, въпреки че в същото време вече са сключили споразумения за закупуване на електроенергия от Етиопия.

Както отбелязва "Рипортър", "геополитиката на Етиопския язовир започва сега". Според някои, когато Египет осъзнае, че дебитът на Нил надолу по течението няма да бъде намален от наличието на язовира, той ще се успокои и напрежението ще намалее. Но в действителност това е слаба надежда: от Судан вече идват оплаквания, че дебитът на Нил е намалял, откакто Етиопия е започнала да пълни резервоара на язовира. Други, може би по-реалистично, предвиждат период на нови напрежения, дължащи се и на възможността Етиопия да продължи да строи язовири и друга инфраструктура за контрол на водата.

Факт е, че от гледна точка на международния си имидж Етиопия сега иска да покаже новата си сила в момент, в който тази на Египет изглежда в упадък, пише италианското издание. "Кайро загуби привилегирован достъп до Нил", коментира анализаторът Рашид Абди, интервюиран от Би Би Си. Завършването на язовира всъщност бележи края на колониалните договори, сключени с Великобритания, които гарантираха на Египет около 80 на сто от водите на Нил.