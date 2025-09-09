Подробно търсене

МОМ отвори отново офиса си в суданската столица Хартум

Специално за БТА от Екатерина Антонова
МОМ отвори отново офиса си в суданската столица Хартум
МОМ отвори отново офиса си в суданската столица Хартум
Столицата на Судан - Хартум. Снимка: Екатерина Антонова, специално за БТА
Кайро,  
09.09.2025 17:01
 (БТА)

Международната организация по миграцията (MOM) отвори отново офиса си в суданската столица Хартум, с което стана първата агенция на ООН, която възстановява присъствието си след избухването на войната между правителствената армия и паравоенните “Сили за бърза подкрепа” (СБП) преди повече от две години, съобщи в. “Судан трибюн”. 

Повечето агенции на международната организация и дипломатическите мисии се преместиха в източния град Порт Судан, който стана временна административна столица след началото на сраженията в Хартум през април 2023 г.

Решението показва продължаващата подкрепа за Судан, заяви МОМ в пост в социалната мрежа “Екс”. Завръщането на агенцията “е потвърждение за завръщането на живота и възстановяването от войната,” заяви директорът на МОМ в Судан Мохамед Рифаат в изявление, публикувано от държавната телевизия. По думите му агенцията очаква над един милион разселени хора да се завърнат в страната до края на годината. 

МОМ отваря отново офиса си в Хартум, след като суданската армия върна контрола си над града през март т. г. Оттогава властите полагат усилия да възстановят сигурността и основните услуги в столицата, като електро- и водоснабдяване, за да насърчат завръщането на разселените жители.

/ИТ/

Свързани новини

05.09.2025 20:13

Египет и Судан засилват сътрудничеството си, докато Етиопия се готви за откриването на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил

Египет и Судан засилват координацията си в областта на водната сигурност, докато Етиопия подготвя официалното откриване на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил на 9 септември, съобщи египетското Министерство на напояването и водните ресурси, цитирано от в. “Аш Шарк ал Аусат”. Огромното съоръжение е в центъра на неразбирателство между Адис Абеба и Кайро и Хартум от началото на изграждането му през 2011 г.
22.07.2025 09:57

Египет пусна безплатен влак за судански бежанци, които искат да се завърнат в родината си

Египетските железници пуснаха специален безплатен влак за судански бежанци, които искат да се приберат в родината си, съобщи в. “Нешънъл”. Телевизионни кадри показаха стотици хора, носещи принадлежностите си, които чакат да се качат на първия влак в понеделник.
10.07.2025 16:24

Пустинният граничен триъгълник между Египет, Судан и Либия се превръща в една от най-горещите геополитически точки в региона, пише саудитски вестник

Граничният триъгълник между Египет, Судан и Либия, който е и в непосредствена близост до Северен Чад, е една от геополитически най-чувствителните зони в региона, пише в анализ в саудитския вестник "Араб нюз" египетският журналист Абделатиф ал Манауи.
04.07.2025 13:58

Египет твърдо отхвърля едностранните действия на Етиопия по завършването на огромния язовир “Възраждане” на Сини Нил

Египет твърдо отхвърля многократното налагане на едностранни действия от страна на Етиопия по отношение на язовир “Възраждане”, заяви министърът на водните ресурси на Египет Хани Сеуейлам, след като етиопският премиер Абий Ахмед обяви в четвъртък, че гигантското хидравлично съоръжение на Сини Нил е завършено и ще бъде официално открито през септември, съобщи в. “Ал Ахрам”.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:12 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация