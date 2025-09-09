МОМ отвори отново офиса си в суданската столица Хартум

Международната организация по миграцията (MOM) отвори отново офиса си в суданската столица Хартум, с което стана първата агенция на ООН, която възстановява присъствието си след избухването на войната между правителствената армия и паравоенните “Сили за бърза подкрепа” (СБП) преди повече от две години, съобщи в. “Судан трибюн”.

Повечето агенции на международната организация и дипломатическите мисии се преместиха в източния град Порт Судан, който стана временна административна столица след началото на сраженията в Хартум през април 2023 г.

Решението показва продължаващата подкрепа за Судан, заяви МОМ в пост в социалната мрежа “Екс”. Завръщането на агенцията “е потвърждение за завръщането на живота и възстановяването от войната,” заяви директорът на МОМ в Судан Мохамед Рифаат в изявление, публикувано от държавната телевизия. По думите му агенцията очаква над един милион разселени хора да се завърнат в страната до края на годината.

МОМ отваря отново офиса си в Хартум, след като суданската армия върна контрола си над града през март т. г. Оттогава властите полагат усилия да възстановят сигурността и основните услуги в столицата, като електро- и водоснабдяване, за да насърчат завръщането на разселените жители.