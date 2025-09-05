Иво Папазов-Ибряма и Котарашки ще се изявят на сцената на "Балканик фестивал" в Букурещ

Иво Папазов-Ибряма и неговият сватбарски оркестър, както и групата Kottarashky & The Rain Dogs са сред специалните гости на “Балканик фестивал”, който бе открит този следобед в Букурещ. На 6 септември сънародниците ни ще се изявят пред публиката на събитието - първото, изцяло посветено на музиката и ценностите на Балканите.

Сцена на фестивала за дванадесети път е градината на квартал “Уранус”. Някога тук живеели търговци и занаятчии в стари бохемски къщи. През 80-те години комунистическите булдозери унищожават всичко, за да направят място за големите мечти на Николае Чаушеску и неговия Дворец на парламента - днес втората най-голяма административна сграда в света. От някогашния “Уранус” е останал само един непокътнат спомен - водната кула. Този уикенд тя ще бъде обляна от видео мапинг.

А пред нея, на улица „Уранус“, са наредени шатри и щандове на занаятчии, които добавят цвят към преживяването. Посетителите могат да видят на живо как се издълбава гигантска 1,5-метрова лъжица, да участват в работилница за свещи от естествен восък, да научат как се правят медни чайници, бижута от цветно стъкло, венци и цветни аранжировки, да нарисуват своя текстилна чанта, експериментирайки с цветове и техники.

Помислено е и за децата. Малчуганите могат да тичат сред гигантски сапунени мехурчета и да научат първите си жонгльорски трикове, да рисуват със захар и да изработват антистрес играчки. Сплитане на плитки с цветни панделки, рисунки в стил манга, превърнати в стикери или магнити, ефимерни татуировки с къна и експресни портрети, изработени на място, допълват атмосферата.

В рамките на „Балканик фестивал“ жителите и гостите на града имат възможност да разгледат и серия от изложби и инсталации, сред които се откроява тази, посветена на арменски жени, които са променили света. Тя включва портрети на Аврора Мардиганян, наричана „Жана д'Арк от Армения“, и Диана Абгар - първата жена дипломат в света.

Изненадите не свършват дотук. Има интерактивно и мистично пространство с кът за гледане на карти, фото кът с гигантски винил, където всяка снимка се превръща в ярък спомен, игра „Съвпадащ винил“, където посетителите на фестивала тестват паметта си и могат да спечелят награди, торти за гадаене, сладкиши с послания, работилница за ловци на сънища и създаване на персонализирани амулети.

Входът за панаира на улица „Уранус“ е безплатен. Платен е достъпът до градина „Уранус“, където се провеждат концертите и е разположена музикалната сцена. Цените на билетите варират между 140 и 280 леи (56 и 112 лв). Деца до 9 години влизат безплатно.