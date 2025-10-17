Турция наложи сериозни глоби на няколко фармацевтични компании заради некоректни бизнес практики

Турският съвет по конкуренцията е наложил глоби на обща стойност над 235 милиона турски лири (4,8 милиона евро) на 17 фармацевтични компании заради некоректни бизнес практики, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Според проведено разследване по случая 17 фармацевтични фирми, сред които гигантите „AstraZeneca“, „Merck“, „Pfizer“, „Sanofi“, „Novartis“ и „Novo Nordisk“, са сключвали споразумения за забрана на наемане на служители от една в друга фармацевтична фирма и са споделяли чувствителна от гледна точка на конкуренцията информация за бъдещи заплати и обезщетения на пазара на труда. Сред глобените фирми са и множество турски фармацевтични компании като „Adeka“, „Amgen“, „Arven“, „Berko“ и „Servier“.

От Съвета посочват, че подобни практики „подкопават както конкуренцията, така и мобилността на служителите в сектора, което води до изкуствени ограничения върху растежа на заплатите и възможностите за набиране на персонал“.

Наложените санкции са част от по-широките мерки на регулатора срещу антиконкурентното поведение на фармацевтичния пазар в Турция - една от най-строго регулираните индустрии в страната. Органът засили контрола през последните години на фона на нарастващите опасения относно ценообразуването, веригите за доставки и практиките при наемане на работници, отбелязва още „Тюркийе тудей“.