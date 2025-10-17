Силата на Европа е в ръцете на трудещите се хора, посочи вицепремиерът Зафиров на Конгреса на Партията на европейските социалисти в Амстердам

Силата на Европа е в ръцете на трудещите се хора. Мъжете и жените, които строят, преподават, лекуват, произвеждат и се грижат – те са истинският двигател на нашите общества. Това каза вицепремиерът на България и председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия (БСП) на Конгреса на Партията на европейските социалисти (ПЕС) в Амстердам, съобщиха от пресцентъра на БСП. Нашето задължение като социалисти е да защитаваме правата на работниците, да гарантираме достойни заплати и да осигурим ползите от прогреса да достигнат до тези, които го създават, категоричен бе Атанас Зафиров.

По негови думи силна социална Европа, със силни социалистически партии, е единствената Европа, за която си струва да се борим. В своето изказване той наблегна, че Европа е изправена не само пред икономически и геополитически предизвикателства, но и пред социален тест - дали ще продължи да бъде съюз, който защитава своите граждани, или такъв, който ги оставя сами срещу несигурността, бедността и неравенството, посочват още от пресцентъра.

Социална Европа е основата на европейската демокрация. Партията на Европейските социалисти винаги е подкрепяла хората – защитавайки работниците, достойнството, добрите условия на живот и справедливостта, заяви още Зафиров.

Той подчерта, че Българската социалистическа партия е гарантът за социална справедливост, равенство и солидарност в България, а именно това са принципите, които обединяват социалистическото движение в Европа.

В заключение той увери, че БСП ще продължи да бъде надежден партньор и опора в общата борба за мир, равенство и социална справедливост.

Делегация на БСП, начело с Атанас Зафиров, участва в Конгреса на Партията на европейските социалисти в Амстердам. Тя включва евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, народните представители Габриел Вълков и Петя Цанкова, както и заместник-министъра на външните работи Николай Бериевски. Участие в Конгреса на ПЕС взе и бившият председател на българските и на европейските социалисти - Сергей Станишев. Кристиан Вигенин бе преизбран за член на Президиума на Партията на европейските социалисти, посочват от пресцентъра.

Днес на конгреса си Партията на европейските социалисти изключи от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна.