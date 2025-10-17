Гърция кани Турция, Кипър, Египет и Либия на среща по общи теми в Източното Средиземноморие

На изслушване в парламента, посветено на външната политика, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис вчера издигна идеята да бъде организирана среща на страните от Източното Средиземноморие, на която те да обсъдят общите въпроси, които ги занимават, съобщиха гръцките медии.

Днес източници от гръцкото правителство, цитирани от телевизия Скай, са уточнили, че предложението на Мицотакис е отправено за форум на пет страни от региона - Гърция, Кипър, Египет, Турция и Либия.

Според намерението на гръцката страна те биха могли да обсъдят пет тематични глави, които ги засягат – миграцията, защитата на морската среда, свързаността, определянето на изключителните икономически зони и гражданската защита.

Гръцкото Министерство на външните работи ще се заеме да проучи възможностите и перспективите за организиране на подобна среща и до каква степен тя би могла да се превърне в траен форум.