Надписът "Съединението прави силата" е клетва между нас българите, която значи, че можем да успяваме само, когато сме заедно, каза Илияна Йотова

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
с. Първенец,  
05.09.2025 22:46
 (БТА)

"Днес надписът на фасадата на българското Народно събрание "Съединението прави силата" не е само надпис със златни букви, не е само емблема на изстрадалата българска съдба, не е само заветът ни към поколенията след нас. Той е нещо много повече, той е клетва между нас българите, която трябва да си даваме, защото тя значи, че можем да успяваме само, когато сме заедно и в трудностите и в успехите". Това каза в словото си вицепрезидентът Илияна Йотова, която участва в тържественото отбелязване на Съединението на България в родопското село Първенец.

Вицепрезидентът посочи, че преди 140 години името на България отново е на световната карта след пет века робство. Нечувана дързост е да пренебрегнеш и да нарушаваш международни договори, безпределна смелост, непобедима воля, характер, каза Йотова. Тя допълни, че в тези години със силен дух, с чувство за независимост, наследници на национално-освободителните борби и на великото българско Възраждане намират сили в себе си да заставят правителства и империи да забравят за кроежите си, да забравят за интересите и сметките си и да признаят Съединението на българите. 

"Не мога да се примиря, че преди 140 години по тези земи са вървели истински държавници, които са градили държавност, правят законите за да я има велика и силна България, а днес сякаш цялата ни енергия отива в това да рушим, да срутваме, подвластни от лични и политически интереси. Колко нищожно е всичко това на фона на историята, която имаме", каза вицепрезидентът. 

В Първенец, тогавашното Дермендере, в хана на Тома Кацигра, в продължение на два месеца постоянно заседава Българският таен централен революционен комитет и именно тук Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Стоянович, капитан Коста Паница и Димитър Ризов вземат съдбоносното решение България да бъде единна, посочи в словото си кметът на община "Родопи" Павел Михайлов. Заседанието е проведено на 25 и 26 юли 1885 година. По думите на Михайлов първоначалната дата на Съединението е обявена за 15 септември, но бурните събития в Пловдив и околността правят така, че Съединението се осъществява на 6 септември. "От Първенец тръгна искрата, която запали Пловдив, обхвана цялата страна, която превърна страхливите в смели, колебливите в решителни, а разделените в единни. Съединението не е минало, то е живо, Съединението е днес, Съединението сме ние и ако бъдем заедно, България ще бъде сила", каза още кметът. 

Пред паметника на Захари Стоянов на площад "Съединение" в с. Първенец бяха поднесени венци и цветя. На церемонията присъстваха министърът на околната среда и водите Манол Генов, народните представители Тошко Йорданов, Иван Червенков, Димитър Гюров, командирът на Съвместното командване на специалните сили бриг. ген. Божидар Бойков, кметове на общини, населени места, председатели на Общински съвети, общински съветници и граждани. Участие в тържественото отбелязване взеха Военен духов оркестър и представителни роти от Съвместно командване на специалните операции, факлоносци и венценосци. Празникът завърши с тържествена проверка – заря.

/ТТ/

